THERMADOR GROUPE : Projet de séparation des fonctions de président et de directeur général

Depuis 2011, date à laquelle le fondateur de Thermador a quitté ses fonctions opérationnelles, les mandats de président et de directeur général de notre groupe sont exercés par une seule et même personne. Soucieux de répondre aux attentes des investisseurs et d’aligner notre gouvernance sur les meilleures pratiques, nous avons garanti, dès 2024, la majorité des droits de vote aux administrateurs indépendants.

Pour franchir une nouvelle étape et avec le même objectif, le conseil d’administration a décidé de profiter du calendrier de renouvellement des mandats pour séparer les fonctions de président et de directeur général.

Ainsi, si l’assemblée générale confirme le renouvellement du mandat d’administrateur de Guillaume Robinpour une durée de quatre ans, le conseil d’administration lors de sa réunion prévue le 8 avril 2026, prorogerait également son mandat de directeur général pour la même période et confierait le mandat de président non exécutif à Olivier Villemonte de la Clergerie, administrateur indépendant depuis le 5 avril 2016.

L’objectif du conseil d’administration serait de lui confier ce mandat de président non exécutif jusqu’en avril 2030, date à laquelle nous envisageons la mise en œuvre opérationnelle de la succession de la gouvernance avec la nomination d’une personne incarnant la nouvelle direction générale du groupe dans la durée.