Thermador Groupe : lettre aux actionnaires édition spéciale n°100 "au cœur de nos équipes"

RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LA CRISE SANITAIRE, LES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS DU GROUPE THERMADOR S'EXPRIMENT;



La résilience de notre groupe repose principalement sur le professionnalisme, l'implication et le courage des femmes et des hommes qui y travaillent. Nous leur rendons hommage en leur donnant la parole à l'occasion de la publication de la centième de notre lettre aux actionnaires.



Les équipes de toutes les filiales du groupe témoignent au travers de vingt et une interviews, de Bruxelles à Shangai, en passant par Madrid.



Ce document unique est à découvrir sur notre site Internet www.thermador-groupe.fr ou sur les réseaux sociaux.