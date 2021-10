Thermador Groupe : CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2021 EN HAUSSE DE +27,3%

ACTIVITÉ

La tendance du troisième trimestre est celle que nous avions anticipée à la fin du mois du juillet lors de notre dernière communication. L'activité des sociétés agissant dans le canal grand public ralentit très nettement (-10,1% par rapport à 2020 et +16,9% par rapport à 2019) alors que celle des filières professionnelles résiste mieux en chiffre d'affaires, en partie grâce à l'inflation (+10,8% par rapport à 2020 et +16,5% par rapport à 2019, à périmètre constant).

La doyenne de nos filiales, Thermador, continue à enregistrer des performances hors norme. Ses principaux fournisseurs italiens (Caleffi, DAB, Cordivari et Zilmet) la soutiennent sans faillir et investissent pour l'accompagner

dans sa croissance sur le vaste marché de la rénovation énergétique.

À l'international, nos équipes commerciales peuvent à nouveau se déplacer pour visiter physiquement leurs clients.

La croissance retrouvée de Syveco pourrait ainsi se confirmer.