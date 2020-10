Thermador Groupe : CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 EN HAUSSE DE +4,8 % À PÉRIMÈTRE CONSTANT : +0,8 %

ACTIVITÉ

Depuis la sortie du confinement, nous constatons que les consommateurs investissent prioritairement pour améliorer leurs habitations, soigner leurs jardins et bricoler. Cela s'est traduit par des chiffres étonnamment élevés pour certaines de nos filiales, et particulièrement dans le canal grand public où nos sociétés Mecafer,

Domac, Dipra et Rousseau progressent en moyenne de plus de 9 % depuis le début de l'année.

Jetly, actrice majeure sur le marché français de la pompe eau froide pour les applications domestiques a réalisé un été record et ainsi rattrapé le retard accumulé à la fin du mois de juin.

Aello, notre filiale spécialisée dans les équipements et accessoires pour la construction et la maintenance des piscines, tire superbement son épingle du jeu dans un marché en pleine ébullition et réalise une croissance cumulée exceptionnelle de 39,2 %.

En revanche, d'autres marchés comme la construction de logements neufs, l'industrie et l'international reculent nettement, conséquences directes de la crise économique maintenant bien réelle.

Toutes ces données donnent un chiffre d'affaires consolidé stable pour les neuf premiers mois de l'année, ce qui est dans ce contexte très particulier une excellente performance pour le groupe.