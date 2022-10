THERMADOR GROUPE : Chiffre d'affaires au 30/09/22 +10,8%

Le taux de progression du 3e trimestre par rapport à 2021 (14,1 %) est aussi flatteur que celui du 2e trimestre fut décevant (6,7 %). En corrigeant l’effet de base des chiffres 2021 biaisés par les achats anticipés de nos clients avant la fin du mois de juin 2021, on constate que la croissance des deux derniers trimestres est en moyenne de 10,1 %. Elle est le résultat combiné de 11 % d’inflation moyenne répercutée à nos clients, d’une hausse spectaculaire des ventes de certaines de nos gammes liées à la rénovation énergétique (Thermador), de circonstances exceptionnelles (groupes électrogènes de Mecafer et Domac plébiscités), de très beaux projets industriels livrés par Sodeco, mais aussi de la baisse avérée des volumes de produits destinés aux logements neufs (chez PBtub et Thermacome), et des moindres commandes de stock de nos clients grossistes qui anticipent une probable récession.

Cette apparente stabilité consolidée est assurée par la diversité de notre offre et de nos marchés mais ne doit pas nous faire oublier les efforts titanesques de nos équipes pour accompagner et anticiper une demande extrêmement versatile.