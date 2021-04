Thermador Groupe : chiffre d'affaires 1er trimestre 2021

Dans la continuité du quatrième trimestre de l'année 2020, notre croissance à périmètre constant reste très forte puisqu'elle atteint 28 % ! Afin de nous affranchir de l'effet brutal du premier confinement, nous préférons toutefois comparer l'activité du premier trimestre 2021 à celle du premier trimestre 2019 soit une augmentation de 28,7 % en deux ans, ce que nous qualifions d'excellente performance commerciale et logistique. D'une part, les marchés du grand public, de la piscine et de la rénovation énergétique restent très dynamiques et d'autre part, les tensions sur les approvisionnements et les prix ont poussé certains de nos clients à réaliser des achats de précaution.

Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires de notre groupe franchit pour la première fois les 400 millions d'euros.