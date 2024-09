THERMADOR GROUPE : ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE VENA CONTRACTA PAR SODECO VALVES

Le 9 août 2024, la société Sodeco Valves s’est portée acquéreur du fonds de commerce de la société Vena Contracta dont le siège social est situé à Wemmel en Belgique, pour un montant total de 1,0 M€, payé comptant et sur fonds propres.

Vena Contracta, dont le chiffre d’affaires s’est élevé en 2023 à 1,4 M€, est une société experte en robinetterie industrielle dédiée à des applications très spécifiques telles que le transfert de fluides agressifs ou toxiques ou des process fonctionnant à des pressions extrêmes. Les fournisseurs sont distincts de ceux de Sodeco Valves. Les offres et solutions de Vena Contracta complèteront parfaitement celles de Sodeco Valves qui pourra les déployer plus largement grâce à sa présence sur le marché et à son organisation logistique. Les clients, principalement acteurs dans la chimie et la pétrochimie, font partie du coeur de cible historique de Sodeco Valves, constituant de ce fait un levier supplémentaire pour mettre en oeuvre les synergies consécutives à ce rapprochement.

Le fondateur de la société, Geert Thomas, gérant et unique employé, âgé de 60 ans, restera actif auprès de Sodeco Valves pendant au moins 2 ans et partagera ainsi ses compétences techniques et sa connaissance du marché.