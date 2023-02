TheraVet signe un accord de distribution à l’international pour BIOCERA-VET® couvrant 24 pays

TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vetpharma, une société leader dans la commercialisation de produits et services vétérinaires. Cet accord représente une avancée significative pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET®, désormais disponible sur les cinq continents.



Grâce à cet accord avec Vetpharma, BIOCERA-VET® sera distribué en Scandinavie (i.e., Norvège, Suède, Danemark et Finlande), en Europe de l’Est (i.e., Pologne, Bulgarie, Roumanie, République Tchèque, Croatie et Hongrie), en Amérique Latine (i.e., Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, Chili et Pérou), en Afrique du Sud, en Australie et dans certains pays d’Asie (i.e., Japon, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande et Corée du Sud).