TheraVet publie son chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 et pour le premier trimestre 2024

Hausse de 54% des ventes d’unités de BIOCERA-VET® (toutes gammes confondues) en 2023 par rapport à l’exercice 2022

Hausse de 68% des ventes d’unités de BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA par rapport à l’exercice 2022

Multiplication par six des ventes en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) en 2023

Enregistrement des premières ventes de BIOCERA-VET® EQUINE



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 10 avril 2024 – 7h30 CEST – TheraVet (ISIN : BE0974387194 – ticker : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 et pour le 1er trimestre 2024.



