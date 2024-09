TheraVet publie ses résultats financiers du 1er semestre 2024 et fait le point sur le développement de ses activités

Augmentation du nombre de kits BIOCERA-VET® vendus de 19% par rapport au 1er semestre 2023, et de 72% au 2ème trimestre 2024 par rapport au 2ème trimestre 2023



Croissance de 12,1% des ventes nettes1 par rapport au 1er semestre 2023



Réduction de la perte opérationnelle de 23% par rapport au 1er semestre 2023 avec une réduction des dépenses de 13%



Trésorerie de 0,7 million d'euros au 30 juin 2024, assurant une visibilité financière jusqu'en novembre 2024



Arrêt de l’étude clinique ViscoVet et des dépenses associées en attendant ses résultats anticipés



Poursuite de la recherche d’options de refinancement



Le conseil d’administration se réunira le 26 septembre 2024 pour statuer sur la situation de l’actif net de la Société et mettra en œuvre les mesures nécessaires en accord avec les processus prévus par la législation belge



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 12 septembre 2024 - 7h30 CEST - TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans la prise en charge des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie, annonce aujourd'hui ses résultats financiers clos le 30 juin 2024 et la publication de son rapport financier semestriel.



Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu