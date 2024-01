TheraVet enregistre une croissance de 99% du nombre d‘unités vendues de BIOCERA-VET® au 4ème trimestre 2023

Les ventes d’unités de l’ensemble de la gamme BIOCERA-VET® progressent de 99% sur un an au T4 2023 et de 27% par rapport au trimestre précédent ; elles progressent de 90% sur un an pour le 2nd semestre 2023

Les ventes d’unités de BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA progressent de 145% sur un an pour le second semestre 2023 et de 38% par rapport au trimestre précédent pour le quatrième trimestre 2023



Gosselies (Wallonie, Belgique), 23 janvier 2024 - 7h30 CET - TheraVet (ISIN : BE0974387194 - ticker : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce une progression significative des ventes de sa gamme de produits BIOCERA-VET® au 4ème trimestre 2023 par rapport à l'année précédente et au 3ème trimestre de cet exercice.



Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, a déclaré : « Les très bons chiffres du quatrième trimestre 2023 confirment la dynamique positive des ventes observée au cours du trimestre précédent. Nos efforts marketing et commerciaux ont permis une progression significative des ventes. La Société a profité de cette tendance favorable pour poursuivre l'expansion de la distribution en Europe, déjà entamée récemment avec l'Italie et l'Allemagne, mais également pour élargir son portefeuille de produits. »



Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu