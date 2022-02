TheraVet élargit son portefeuille de substituts osseux avec une gamme innovante de greffons biologiques

Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu



Gianni Pertici Ph.D., Directeur Général d’Industrie Biomediche Insubri SA commente : « IBI croit en la médecine régénérative comme l'avenir de la santé. Forts de plus de 10 ans d'expérience dans les technologies de régénération humaine, nous sommes fermement convaincus que c'est le bon moment pour investir et étendre notre portefeuille aux applications vétérinaires. Après plusieurs mois d'investigation, IBI reconnaît en TheraVet SA le partenaire idéal et le plus solide pour franchir cette étape importante. »



Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, conclut : « Après l’arrivée récente d'une large gamme de substituts osseux synthétiques dans le portefeuille de BIOCERA-VET, ce partenariat constitue une nouvelle étape majeure pour positionner TheraVet en tant que leader incontesté des substituts osseux vétérinaires. Nous nous réjouissons par avance de notre collaboration avec IBI ».