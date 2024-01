Theravet: bond des ventes de la gamme Biocera-Vet en fin d'année

(AOF) - Theravet annonce une progression significative des ventes de sa gamme de produits Biocera-Vet. La société de biotechnologie spécialiste du traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie précise que les ventes d’unités de l’ensemble de la gamme progressent de 99% sur un an au 4e trimestre 2023 et de 27% par rapport au trimestre précédent. Elles progressent de 90% sur un an pour le 2e semestre 2023.

Les ventes d'unités de Biocera-Vet Osteosarcoma progressent de 145% sur un an pour le second semestre 2023 et de 38% par rapport au trimestre précédent pour le quatrième trimestre.

"Les très bons chiffres du quatrième trimestre 2023 confirment la dynamique positive des ventes observée au cours du trimestre précédent ", déclare Enrico Bastianelli, directeur général de TheraVet. "Nos efforts marketing et commerciaux ont permis une progression significative des ventes. La société a profité de cette tendance favorable pour poursuivre l'expansion de la distribution en Europe, déjà entamée récemment avec l'Italie et l'Allemagne, mais également pour élargir son portefeuille de produits."

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.