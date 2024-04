Theranexus : trésorerie de 3,1 millions d'euros, visibilité jusqu'en avril 2025

(AOF) - Theranexus annonce que sa trésorerie disponible s’établit à 3,1 millions d'euros, qui ajoutée aux encaissements attendus lui permettra de couvrir les besoins de trésorerie jusqu’au début du deuxième trimestre 2025. Cette biotech spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares a creusé ses pertes nettes à 6,82 millions d’euros contre 6,56 millions en 2022. Sans chiffre d’affaires, les produits d’exploitation 2023 (319 000 euros) sont principalement composés, comme en 2022, de subventions d’exploitation.

La société étudie différentes solutions pour financer ses activités au-delà d'avril 2025, notamment la conclusion d'un accord partenarial portant sur son candidat-médicament le plus avancé Batten-1, et/ou une levée de fonds.

"Sur 2023, nous avons concentré nos efforts sur la conduite de l'étude de phase 1/2 de notre candidat médicament Batten-1 avec l'obtention des avis positifs de la Food and Drug Administration (FDA) et de l'European Medicines Agency (EMA) sur le design de notre phase 3 dans la maladie de Batten", explqiue le PDG Mathieu Charvériat.

"Nous étudions actuellement diverses options de financement pour démarrer l'étude devant permettre l'enregistrement de Batten-1".

