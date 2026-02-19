THERANEXUS : THX Pharma publie sa position de trésorerie au 31 décembre 2025

Lyon, France – 19 février 2026, 18h CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui la publication de sa position de trésorerie au 31 décembre 2025.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie disponible s'établit à 7.764 k€ contre 1.979 k€ au 30 septembre 2025. Conformément à l'accord conclu avec Biocodex le 10 février dernier [1] , THX Pharma percevra le versement du paiement initial de 12 M€ courant mars 2026. Ces 12 M€ ajoutés à la trésorerie disponible à fin décembre 2025 et l'avance de trésorerie sur le financement de notre programme Batten-1 constituent une trésorerie pro forma de 21,7 M€.

Mathieu Charvériat, Président et Directeur Général de THX Pharma, déclare : « En 2025, nous avons maitrisé nos dépenses et avons levé près de 8 M€. En ce début d'année 2026, nous annonçons un accord avec Biocodex, avec un versement initial de 12 M€, et Biocodex prendra en charge l'intégralité des coûts de développement du programme Batten-1, en visant une commercialisation d'ici fin 2029. Nous demeurons également pleinement focalisés sur TX01, toujours avec des dépôts de dossiers cette année et une commercialisation dès 2027 par Biocodex et Exeltis sur leurs territoires respectifs. Notre feuille de route est claire, nous avons les ressources financières pour mener à bien nos opérations et continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires et apporter des solutions thérapeutiques aux patients atteints de maladies rares neurologiques ».

Mardi 28 avril 2026 : Résultats financiers annuels 2025 & trésorerie au 31/03/26

THX Pharma (Theranexus) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement des maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten. TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux tels que Exeltis et Biocodex pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondiale avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques dans les maladies neurologiques rares.

Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment ses perspectives et ses développements produits. Theranexus estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, elles ne constituent pas une garantie de performance future, car elles concernent des événements futurs dépendant de circonstances incertaines et de divers risques et aléas, y compris ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 29 avril 2025 sous le numéro D.250350, disponible sur le site internet de la société ( www.theranexus.com ), ainsi que sur les évolutions de la conjoncture économique.

