THERANEXUS : THX Pharma annonce le vif succès de son augmentation de capital d'environ 8M EUR pour poursuivre son développement et renforcer sa structure financière

Augmentation de capital de 7,8M€ par émission de 4 356 804 actions nouvelles au prix unitaire de 1,80 €

L'opération a notamment suscité un fort engagement des actionnaires existants, dont la demande à titre irréductible et réductible, dans le cadre du maintien du DPS, est de 1 742 660 titres

Lyon, France – 13 novembre 2025, 8h CEST – THX Pharma (Theranexus [1] ou la « Société »), société pharmaceutique spécialisée dans les maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui la levée d'un montant brut d'environ 7,8 M€ (soit le montant cible envisagé) dans le cadre de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 29 octobre au 7 novembre 2025 (inclus) (l'« Augmentation de Capital »).

Mathieu Charvériat, Président et Directeur Général de THX Pharma, déclare :

« Le vif succès de cette opération confirme la solidité du modèle de THX Pharma et la confiance du marché dans notre stratégie de création de valeur. Nous remercions vivement nos actionnaires historiques, qui nous ont renouvelé leur confiance, ainsi que les nouveaux investisseurs qui rejoignent notre aventure. Grâce à leur soutien, nous disposons désormais des moyens nécessaires pour accélérer le développement de nos programmes phares et poursuivre notre ambition, apporter des solutions thérapeutiques innovantes aux patients atteints de maladies neurologiques rares. Notre feuille de route est dorénavant claire et financée : commercialiser nos premiers candidats médicaments en 2027 et atteindre la rentabilité financière dès 2028 . »

Résultats de l'Augmentation de Capital

A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) a porté sur 1 931 202 Actions Nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,80€, soit un taux de souscription de 44,3 %. Cette demande se décompose comme suit :

1 582 386 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 36,3% du montant total de l'émission ;

160 274 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre réductible représentant 3,7% du montant total de l'émission ;

188 542 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre libre représentant 4,3% du montant total de l'émission.

Le taux de service des demandes à titre réductible et irréductible s'élève à 100%.

Le taux de service des demandes à titre libre s'élève à 70%.

Dans la mesure où la demande ne couvre pas l'intégralité du montant de l'Augmentation de Capital, la Société a décidé d'appeler les engagements de souscription consentis à titre de garantie par des investisseurs financiers ainsi que certains de ses actionnaires (ensemble les « Garants ») [2] . Les Garants souscriront ainsi 2 645 874 Actions Nouvelles (en tenant compte des ordres que certains ont passés directement dans le cadre de l'Augmentation de Capital).

Les Actions Nouvelles allouées aux Garants ont été réparties de la manière suivante :

Nom Nb titres alloués au titre de la garantie Montants correspondants Fonds gérés par Odyssée Venture 1 699 531 3 059 155,80 € Market Wizards B.V. 194 443 349 997,40 € TreeCap B.V. 175 000 315 000,00 € Gestys 155 555 279 999,00 € Friedland Gestion 136 110 244 998,00 € Maitice Gestion 97 221 174 997,80 € Multi stratégies SA - SICAV RAIF 58 333 104 999,40 € Auriga Partners 55 555 99 999,00 € Allia-Tech Asset Management 46 349 83 428,20 € Samuel Fischer 27 777 49 998,60 € Total 2 645 874 4 762 573 €

Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève ainsi à 7 842 247,20 euros et se traduit par l'émission de 4 356 804 Actions Nouvelles à un prix de souscription de 1,80 euros par Action Nouvelle (soit 0,01€ de nominal et 1,79€ de prime d'émission).

Règlement-livraison des Actions Nouvelles

Le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus pour le 17 novembre 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières, sous le même code ISIN (FR0013286259 – Mnémonique : ALTHX).

À l'issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s'élèvera à 137 965,56€ et sera divisé en 13 796 556 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 € chacune.

Portzamparc BNP Paribas agit en qualité de Seul Global Coordinateur au titre de l'Augmentation de Capital.

Utilisation du produit de l'émission des actions nouvelles

La Société utilisera les fonds provenant de l'Augmentation de Capital pour développer et commercialiser ses deux actifs Batten-1 et TX01, ainsi que sa plateforme :

Le développement de TX01 s'appuie sur un partenariat avec Exeltis en Europe et d'autres territoires, tandis que THX Pharma assurera elle-même son enregistrement aux Etats-Unis, au Canada et en Australie. L'objectif est une commercialisation d'ici 2027 et un pic de ventes de 50 M€ à l'horizon 2031-2032.

Pour Batten-1, un programme d'accès précoce sera lancé aux États-Unis, accompagné d'une phase 3 en Europe, en vue d'une mise sur le marché en 2028 et de revenus estimés à 200 M€ d'ici 2032-2033.

En parallèle, THX Pharma développe une plateforme d'oligonucléotides antisens pour traiter d'autres maladies rares et les glioblastomes, soutenue par Bpifrance via le projet PickASO.

Dilution

Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote de la Société

Avant l'Augmentation de Capital, le capital de la Société était réparti comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote* % des droits de vote Franck Mouthon 331 576 3,51% 656 252 6,24% Mathieu Charvériat 331 576 3,51% 656 252 6,24% Total Fondateurs 663 152 7,03% 1 312 504 12,48% Beyond Batten Disease Foundation 898 437 9,52% 1 196 874 11,38% Supernova Invest 222 926 2,36% 222 926 2,12% Auriga Partners 243 127 2,58% 343 127 3,26% Kreaxi 105 667 1,12% 105 667 1,00% Total investisseurs historiques 1 470 157 15,57% 1 868 594 17,77% Flottant 7 271 107 77,03% 7 301 474 69,42% Auto-détention (contrat de liquidité) 35 336 0,37% 35 336 0,34% Total 9 439 752 100,00% 10 517 908 100,00% * Droits de vote théoriques

Après l'Augmentation de Capital, le capital de la Société est réparti comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote* % des droits de vote Franck Mouthon 331 576 2,40% 656 252 4,41% Mathieu Charvériat 337 131 2,44% 661 807 4,45% Total Fondateurs 668 707 4,85% 1 318 059 8,86% Beyond Batten Disease Foundation 898 437 6,51% 1 196 874 8,05% Supernova Invest 222 926 1,62% 222 926 1,50% Auriga Partners 298 682 2,16% 398 682 2,68% Kreaxi 105 667 0,77% 105 667 0,71% Total investisseurs historiques 1 525 712 11,06% 1 924 149 12,94% Fonds gérés par Odyssée Venture 1 699 531 12,32% 1 699 531 11,43% Flottant 9 867 270 71,52% 9 897 637 66,54% Auto-détention (contrat de liquidité) 35 336 0,26% 35 336 0,24% Total 13 796 556 100,00% 14 874 712 100,00% * Droits de vote théoriques

Engagements d'abstention et de conservation

Monsieur Franck Mouthon, administrateur et fondateur de la Société et Monsieur Mathieu Charvériat, directeur général et fondateur de la Société, ont pris l'engagement de conserver leurs actions THX Pharma jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve d'exceptions usuelles.

Par ailleurs, la Société a pris un engagement d'abstention d'une durée de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve d'exceptions usuelles.

Facteurs de risque

Risques liés à la Société

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, lesquels sont présentés dans le document d'enregistrement universel de la Société déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2025 sous le numéro D.25-0350, dont des exemplaires sont disponibles sans frais auprès de la Société (60 avenue Rockefeller, Pépinière Laennec, 69008 Lyon), ainsi que sur les sites Internet de la Société ( www.theranexus.com ) et de l'AMF ( www.amf-france.org ). La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas été identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication de ce document d'enregistrement universel 2024.

Risques liés à l'opération

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i) le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, et (iii) des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société.

Prospectus

En application des dispositions de l'article L. 411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »), l'Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois est inférieur à 8 millions d'euros.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 24 octobre 2025 au Bulletin d'Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

A propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. Son premier médicament, TX01, sera prochainement commercialisé, notamment en Europe par Exeltis, mais également aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, dans la maladie de Niemann-Pick de type C et la maladie de Gaucher. Son second médicament, Batten-1, vise la forme juvénile de la maladie Batten et pourrait être la première thérapie envisagée dans cette forme. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier rang, toujours dans le domaine des maladies rares neurologiques.

THX Pharma, un nom commercial de Theranexus, est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

[1] La société envisage de soumettre à la prochaine assemblée générale de ses actionnaires un changement de sa dénomination sociale de Theranexus en THX Pharma.

[2] pour plus de détail sur ces engagements, voir le communiqué de presse de la Société du 23 octobre 2025.