THERANEXUS : THERANEXUS ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2025

Lyon, France – 25 septembre 2025 – 18h CEST – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, publie aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2025.

Mathieu Charvériat, Président directeur général de Theranexus, déclare : « Nous avons maintenu la concentration de nos ressources sur nos priorités stratégiques, ce qui nous a permis de maitriser nos charges d'exploitation. Notre priorité est de mener à bien, avec notre partenaire Exeltis, le développement et la future mise sur le marché de TX01, actif phare de notre portefeuille. En parallèle, nous poursuivons activement nos efforts pour faire avancer Batten-1, fort de résultats cliniques et de données de vie réelle très encourageants. Nous continuons d'explorer toutes les options opérationnelles, financières et partenariales, toujours dans l'objectif de l'enregistrement de notre médicament en 2028 ».

Résultats financiers du premier semestre 2024

Les efforts de réduction de coûts maintenus par la société permettent la poursuite de la baisse des charges d'exploitation, qui diminuent de près de 20% entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025. Rappelons que les charges d'exploitation diminuaient déjà de 41% entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2024. Ainsi, en comparaison du 1er semestre 2024, les autres achats et charges externes ont baissé de 19%, et les coûts salariaux ont diminué de 20%. Avec la prise en résultat de subventions d'exploitation à hauteur de 817 k€, et le crédit d'impôt recherche de la période, la société dégage une perte semestrielle de 1 072 k€.

En K€ (normes françaises) S1-2025 S1-2024 Chiffre d'affaires Produits d'exploitation 817 2 221 Autres achats et charges externes 1 043 1 294 Salaires et charges sociales 855 1 073 Dotations aux amortissements 48 47 Autres charges d'exploitation 22 32 Charges d'exploitation 1 968 2 446 Résultat d'exploitation - 1 151 - 226 Résultat financier 1 36 Résultat exceptionnel 39 0 Impôt sur les bénéfices 41 -291 Résultat net -1 072 101

Les résultats semestriels 2025 ont été arrêtés par le conseil d'administration de la société le 25 septembre 2025 et n'ont fait l'objet d'une revue par le Commissaire aux Comptes de la société

Les subventions d'exploitation pour le premier semestre 2025 s'élèvent à 817 K€, dont 245 K€ correspondent à des avances remboursables reçues dans le cadre du projet PSPC Neurolead, abandonnées par BPI France après la clôture du projet.

Les autres achats et charges externes sont en baisse sur le premier semestre 2025 à 1 043 K€ contre 1 294 K€. Ce poste est principalement constitué des frais de recherche et développement engagés par la Société. Le poste d‘achats d'études et prestations de recherche à fortement diminué en raison de la fin de l'essai clinique de phase 1/2 portant sur Batten-1 en 2024, démarré au premier semestre 2022. Les autres charges ont également baissé en raison de la politique de réduction des coûts mise en place par la société depuis la fin de l'année 2023.

Les salaires et charges sociales sont en forte baisse, avec 855 K€ au premier semestre 2025 contre 1 073 K€ en 2024 pour la même période. Les effectifs ont été réduits, passant de 12 personnes au 30/06/2024 à 10 au 30/06/2025.

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) calculé pour le premier semestre est de 37 K€.

Le résultat est un déficit de 1 072 K€ au premier semestre 2025 contre un bénéfice de 101 K€ sur le premier semestre 2024.

Au 30 juin 2025, la trésorerie disponible s'établit à 2 124 K€ (contre 967 K€ au 30 juin 2024).

Prochaine publication financière :

Mercredi 23 octobre 2025 : Point sur la trésorerie au 30 septembre 2025

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. La Société dispose d'un candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten, et commercialise prochainement un médicament dans la maladie de Niemann-Pick de type C et la maladie de Gaucher. Elle dispose également d'une plateforme unique d'identification de caractérisation d'oligonucléotides antisens dans le domaine des troubles neurologiques rares.

Theranexus est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Pour plus d'informations :

http://www.theranexus.com

Contacts :

THERANEXUS

Christine PLACET

Directeur Administratif et Financier

contact@theranexus.com

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives Theranexus et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Theranexus estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d'enregistrement universel de la société déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2025 sous le numéro D.25-0350 dont une copie est disponible sur le site internet de la société ( www.theranexus.com ), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Theranexus est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Theranexus ou que Theranexus ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Theranexus diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Theranexus décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.