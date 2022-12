THERANEXUS : THERANEXUS ANNONCE SA PARTICIPATION A LA " 41ST ANNUAL J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE ", DU 9 AU 12 JANVIER 2023 À SAN FRANCISCO

Lyon, France – 20 décembre 2022 – 18h00 CET - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui sa participation à la 41 ème conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare Conference, réunissant tous les acteurs clés de la santé, du 9 au 12 janvier 2023 à San Francisco aux États-Unis.

La conférence sera l'occasion de présenter aux grands acteurs du secteur, le nouveau positionnement de la Société dans les maladies neurologiques rares et les dernières avancées de son programme dans la maladie de Batten. En parallèle, Theranexus participera à des rencontres investisseurs au Biotech Showcase qui se tiendra du 9 au 11 janvier 2023 à San Francisco.

La veille de cet événement Theranexus interviendra également lors du 6 ème Annual Neuroscience Innovation Forum de Sachs Associates le 8 janvier 2023 ( https://www.sachsforum.com/6nif-about.html ) à travers une présentation de la société et de ses programmes. Le management de Theranexus participera également à une table ronde sur le thème « Rare and orphans diseases new modalities panel » .

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. La société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement et clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Prochaine publication financière :

18 janvier 2023 (avant bourse) : point sur la trésorerie au 31 décembre 2022

Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

