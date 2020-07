THERANEXUS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE - 1er SEMESTRE 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERANEXUS à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 716 titres THERANEXUS ,

, 177.017,32 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 114 titres THERANEXUS ,

, 95.788,55 euros

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 222 000 titres 1 310 366€ 865 transactions Ventes 235 252 titres 1 444 872 € 829 transactions







Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur : www.theranexus.com

Annexes

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 02/01/2020 1 500 1 500 02/01/2020 1 500 1 520 03/01/2020 1 500 1 500 06/01/2020 1 500 1 500 06/01/2020 8 2 681 7 536 07/01/2020 8 2 652 7 312 07/01/2020 4 1 594 4 254 08/01/2020 1 1 3 08/01/2020 4 1 301 3 458 09/01/2020 6 2 724 7 245 09/01/2020 5 1 801 4 673 10/01/2020 3 861 2 371 10/01/2020 2 600 1 620 13/01/2020 3 1 300 3 615 13/01/2020 2 600 1 650 14/01/2020 1 200 560 14/01/2020 2 889 2 425 15/01/2020 7 2 201 6 303 15/01/2020 1 1 3 16/01/2020 12 5 400 17 155 16/01/2020 16 6 600 19 250 17/01/2020 2 1 000 2 525 17/01/2020 13 4 011 9 914 21/01/2020 1 241 607 20/01/2020 3 1 300 3 260 22/01/2020 3 1 001 2 523 21/01/2020 1 500 1 240 23/01/2020 2 301 747 22/01/2020 2 1 000 2 460 24/01/2020 11 4 701 12 540 23/01/2020 3 815 2 009 27/01/2020 7 3 300 8 893 24/01/2020 1 1 2 28/01/2020 5 1 900 5 121 27/01/2020 10 4 100 10 712 29/01/2020 30 10 950 36 192 30/01/2020 15 6 700 23 500 30/01/2020 3 1 427 5 276 31/01/2020 3 900 3 075 31/01/2020 16 5 022 17 709 03/02/2020 9 4 200 15 830 03/02/2020 11 4 700 18 390 04/02/2020 7 3 500 13 525 04/02/2020 20 6 351 25 332 05/02/2020 9 3 100 11 695 05/02/2020 4 1 386 5 460 06/02/2020 7 2 500 9 100 06/02/2020 4 2 000 7 650 07/02/2020 3 1 500 5 400 07/02/2020 2 1 000 3 725 10/02/2020 3 1 500 5 475 10/02/2020 3 1 026 3 847 11/02/2020 3 1 491 5 368 11/02/2020 3 1 500 5 525 12/02/2020 5 1 421 5 106 12/02/2020 6 6 303 23 266 13/02/2020 2 718 2 600 13/02/2020 1 69 255 14/02/2020 4 1 402 5 041 14/02/2020 1 273 1 010 17/02/2020 2 501 1 804 17/02/2020 1 1 4 18/02/2020 7 2 250 7 978 18/02/2020 1 2 7 19/02/2020 4 1 600 5 295 21/02/2020 2 577 1 647 20/02/2020 10 3 301 10 448 24/02/2020 1 158 427 21/02/2020 13 3 895 11 074 25/02/2020 9 3 400 9 252 24/02/2020 6 3 000 7 950 27/02/2020 1 1 3 26/02/2020 1 500 1 375 28/02/2020 1 1 3 27/02/2020 1 217 597 02/03/2020 4 1 368 3 618 28/02/2020 7 3 001 7 853 03/03/2020 3 1 500 4 125 04/03/2020 3 601 1 803 04/03/2020 14 4 049 12 383 05/03/2020 8 2 419 6 971 05/03/2020 2 11 33 06/03/2020 5 1 562 4 165 06/03/2020 5 1 637 4 550 10/03/2020 6 874 2 168 11/03/2020 1 1 3 11/03/2020 2 501 1 253 12/03/2020 5 1 621 4 052 12/03/2020 7 1 400 3 270 13/03/2020 9 1 800 4 122 13/03/2020 8 1 600 3 430 16/03/2020 2 502 1 105 16/03/2020 6 1 700 3 455 17/03/2020 3 488 1 025 17/03/2020 2 300 580 18/03/2020 3 600 1 230 18/03/2020 4 800 1 570 19/03/2020 4 1 200 2 565 19/03/2020 3 615 1 246 20/03/2020 5 933 2 149 20/03/2020 6 1 302 2 833 23/03/2020 1 216 486 23/03/2020 2 600 1 305 24/03/2020 5 1 445 3 216 24/03/2020 3 900 1 935 25/03/2020 4 1 200 2 703 25/03/2020 2 341 748 26/03/2020 8 2 200 5 315 26/03/2020 4 900 2 104 27/03/2020 5 2 100 5 052 30/03/2020 1 450 1 125 31/03/2020 1 400 940 31/03/2020 7 2 600 6 080 01/04/2020 5 2 000 27 400 02/04/2020 14 1 400 9 464 02/04/2020 7 700 5 226 03/04/2020 21 4 200 26 496 03/04/2020 22 4 276 28 683 06/04/2020 12 2 298 19 077 06/04/2020 13 2 200 19 194 07/04/2020 29 5 222 42 260 07/04/2020 14 2 497 20 672 08/04/2020 19 1 885 13 521 08/04/2020 3 300 2 250 09/04/2020 15 1 500 10 272 09/04/2020 8 715 5 043 14/04/2020 7 1 400 9 592 14/04/2020 5 1 000 7 060 15/04/2020 12 2 400 15 700 15/04/2020 2 400 2 692 16/04/2020 17 3 131 18 854 16/04/2020 17 4 152 25 773 17/04/2020 11 2 380 15 369 17/04/2020 16 3 246 21 345 20/04/2020 6 2 800 17 268 20/04/2020 19 8 200 54 054 21/04/2020 5 2 100 16 402 21/04/2020 14 4 600 37 130 22/04/2020 27 2 900 21 636 22/04/2020 2 155 1 162 23/04/2020 9 900 6 462 23/04/2020 5 500 3 660 24/04/2020 5 1 600 11 562 24/04/2020 1 200 1 452 27/04/2020 11 3 006 22 385 27/04/2020 16 4 509 34 495 28/04/2020 8 1 900 14 164 28/04/2020 3 783 5 979 29/04/2020 9 2 100 14 864 29/04/2020 4 800 5 716 30/04/2020 11 2 416 16 719 30/04/2020 6 2 201 15 581 04/05/2020 11 2 500 16 912 04/05/2020 1 2 14 05/05/2020 1 255 1 729 05/05/2020 1 350 2 401 06/05/2020 6 1 246 8 378 06/05/2020 1 1 7 07/05/2020 4 536 3 676 07/05/2020 11 2 257 15 752 08/05/2020 1 1 7 08/05/2020 21 7 001 52 493 11/05/2020 8 2 800 21 896 12/05/2020 1 215 1 612 12/05/2020 11 2 221 16 574 13/05/2020 18 3 900 29 360 13/05/2020 11 2 400 17 340 14/05/2020 1 200 1 560 14/05/2020 16 3 500 26 358 15/05/2020 10 2 428 17 574 19/05/2020 9 1 920 14 586 18/05/2020 10 2 300 17 380 20/05/2020 6 1 500 10 898 19/05/2020 6 1 335 10 536 21/05/2020 3 701 5 145 20/05/2020 7 1 145 8 457 22/05/2020 2 351 2 597 21/05/2020 3 402 2 993 25/05/2020 2 400 3 252 22/05/2020 14 4 351 33 551 26/05/2020 14 2 791 22 984 25/05/2020 12 2 700 22 117 27/05/2020 32 6 435 63 060 26/05/2020 35 7 155 63 987 28/05/2020 15 2 000 18 880 27/05/2020 19 4 100 42 084 29/05/2020 12 4 000 36880 28/05/2020 16 2 152 20 804 01/06/2020 4 1 194 11 171 29/05/2020 5 1 450 13 546 02/06/2020 15 3 300 30 976 01/06/2020 6 2 101 20 736 03/06/2020 12 2 700 24 444 02/06/2020 1 200 1 940 04/06/2020 11 2 500 21 460 05/06/2020 3 600 5 104 05/06/2020 13 2 900 24 577 08/06/2020 14 2 964 25 373 08/06/2020 2 550 4 590 09/06/2020 3 629 5 474 09/06/2020 19 4 092 34 536 10/06/2020 2 260 2 152 10/06/2020 6 1 500 12 312 11/06/2020 2 345 2 725 11/06/2020 5 1 000 7 800 12/06/2020 6 1 870 14 181 12/06/2020 6 2 100 15 750 15/06/2020 1 12 90 15/06/2020 6 1 100 8 214 16/06/2020 24 5 335 40 672 16/06/2020 5 500 3 750 17/06/2020 16 3 500 27 234 17/06/2020 1 200 1 520 18/06/2020 17 5 000 42 790 18/06/2020 9 2 610 21 626 19/06/2020 7 2 450 21 511 19/06/2020 5 1 519 13 075 22/06/2020 12 3 600 32 208 22/06/2020 2 627 5 356 23/06/2020 1 65 601 23/06/2020 7 2 450 22 148 24/06/2020 1 96 868 24/06/2020 7 2 145 18 998 25/06/2020 23 7 701 73 135 25/06/2020 3 498 4 581 26/06/2020 15 6 338 65 601 26/06/2020 3 719 6 758 29/06/2020 16 5 250 56 243 29/06/2020 11 3 600 36 842 30/06/2020 7 1 857 21 246 30/06/2020 22 7 645 83 064