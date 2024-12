Theranexus: accord de distribution avec Exeltis

(AOF) - Theranexus, biotech spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares, et le laboratoire Exeltis, filiale du groupe espagnol Insud annoncent la signature d'un accord de licence et de distribution pour la commercialisation du TX01 de Theranexus, une nouvelle formulation d'un composé déjà approuvé pour le traitement des maladies neurologiques rares. Exeltis obtient les droits exclusifs de commercialisation et de distribution du produit de Theranexus dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Amérique latine et dans certains pays du Moyen-Orient.

Cette collaboration vise spécifiquement les maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C. L'accord prévoit un paiement initial de 2 millions d'euros à Theranexus ainsi que plusieurs paiements d'étapes de développement et de commercialisation. Theranexus percevra également des redevances progressives à deux chiffres sur les ventes nettes réalisées par Exeltis.

Theranexus souligne la complémentarité de ses capacités de développement de médicaments spécialisés, avec Exeltis, entreprise pharmaceutique mondiale réalisant un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, présente dans 44 pays, "dont la couverture du marché et l'expérience réglementaire sont déterminantes pour apporter un traitement innovant identique aux patients du monde entier".

