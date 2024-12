Theranexus : 1,5 million d'euros de trésorerie, visibilité bientôt étendue au premier trimestre 2026

(AOF) - Theranexus annonce que sa trésorerie disponible au 12 décembre 2024 s'établit à 1,5 millionsd'euros contre 1,9 millions d'euros au 30 septembre 2024. Cette biotech spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares anticipe le renforcement à court terme de cette position à hauteur totale de 4,8 millions d'euros, en tenant compte de l'encaissement de plusieurs paiements devant intervenir dans les prochaines semaines. L'encaissement des sommes susvisées permettra à la société d'étendre son horizon de trésorerie de la fin du premier trimestre 2025 à la fin du premier trimestre 2026.

"Notre partenariat industriel, avec le groupe Insud Pharma / Exeltis, marque un tournant majeur pour Theranexus et pourrait nous apporter des premières redevances dès 2026", déclare le PDG Mathieu Charvériat.

"Nous démontrons ainsi la force de nos équipes à concevoir et développer des candidats médicaments à fort potentiel médical et économique, capacité reconnue par des groupes de rang international. Cette première validation industrielle et la préparation de l'entrée sur le marché de notre premier médicament constituent une nouvelle étape majeure dans la maturité du parcours industriel de Theranexus".

