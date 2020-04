Theradiag s'engage dans la lutte contre le Covid-19 et fait le point sur l'impact probable pour l'exercice 2020



Croissy-Beaubourg, le 22 avril 2020, 18:00 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), est une société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic.



Positionnement stratégique et décisions concernant les tests sérologiques Covid-19

Suite à la validation du Conseil d'Administration de Theradiag, qui s'est tenu exceptionnellement le 22 avril, la société annonce qu'elle a décidé de se mobiliser pour contribuer à l'effort de lutte contre le Covid-19. Les pouvoirs publics ayant élargi le cadre des tests à la sérologie, Theradiag, spécialiste de l'immunologie, met donc ses compétences et sa grande expérience au service du dosage des anticorps.



