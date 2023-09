Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag: rentabilité améliorée sur le premier semestre information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 12:27









(CercleFinance.com) - Theradiag, un spécialiste du diagnostic in vitro, s'inscrit en hausse de plus de 2% ce lundi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats de 1er semestre ayant montré une forte amélioration de sa rentabilité.



Le spécialiste du 'théranostic', une discipline aux confins du traitement et du diagnostic, a dégagé un résultat d'exploitation 'record' de 835.000 euros sur les six premiers mois de l'année, soit une marge opérationnelle de 12,5%.



Le groupe, dont les tests permettent de mesurer l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies chroniques, explique avoir bénéficié de l'optimisation de la gestion de ses charges opérationnelles, du fait principalement de l'arrêt des activités aux Etats-Unis.



Son chiffre d'affaires semestriel ressort, lui, à 6,7 millions d'euros contre 6,3 millions au 1er semestre 2022, soit une progression de 7%.



Au 30 juin, sa trésorerie nette disponible s'élevait à 5,7 millions d'euros, un niveau en hausse par rapport à la fin mars et supérieur au plan de marche de la société.





