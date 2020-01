THERADIAG publiera son chiffre d'affaires 2019 le 30 janvier 2020 après clôture des marchés et tiendra une conférence téléphonique

Croissy-Beaubourg, le 29 janvier, 8h00 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic publiera son chiffre d'affaires annuel consolidé 2019 et son niveau de trésorerie au 31 décembre 2019, le jeudi 30 janvier 2020 à 17h45 CET (heure de Paris).



À cette occasion, Bertrand de Castelnau, Directeur Général, tiendra une conférence téléphonique le jeudi 30 janvier 2020, à 18h30 heure de Paris, afin de répondre aux questions des analystes et des investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 01.70.71.01.59, suivi du code pin 85460157# et suivre les instructions.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu