THERADIAG publiera ses résultats semestriels 2020 le 21 septembre 2020 après clôture des marchés et tiendra une conférence téléphonique le 22 septembre

Croissy-Beaubourg, le 7 septembre, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic publiera ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2020 et arrêtés par le Conseil d'administration du 17 septembre 2020, le lundi 21 septembre 2020 à 17h45 CEST (heure de Paris).



Bertrand de Castelnau, Directeur Général, présentera ces résultats semestriels lors d'une conférence téléphonique le mardi 22 septembre 2020, à 9h00 heure de Paris, et répondra aux questions des analystes et des investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 01.72.72.74.03, suivi du code

d'accès 24 52 93 51 #. Pour accéder au slideshow par internet, cliquez sur le lien suivant : https://www.anywhereconference.com?Conference=418950313&PIN=24529351&UserAudioMode=DATA. La présentation sera également mise à disposition sur le site internet de la société : https://www.theradiag.com/category/presentations-financieres/



La réécoute sera également disponible pendant une période de 90 jours en composant le : 01 70 71 01 60 suivi du code d'accès : 41 89 50 313 # puis suivre les instructions.