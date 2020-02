THERADIAG participe à l'élaboration d'un nouveau standard international de l'OMS pour le monitoring des biothérapies

Croissy-Beaubourg, le 19 février 2020, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce sa participation active, grâce à ses kits TRACKER®, à l'élaboration et la validation d'un nouveau standard international de l'OMS pour le monitoring des biothérapies, concernant la molécule Adalimumab.



Depuis quelques années, l'Institut national de normalisation et de contrôle biologiques ('NIBSC', basé au Royaume-Uni), agréé par l'OMS, a pour mission de mettre en œuvre un programme de production et de validation de standards aidant à caractériser, calibrer et valider les tests in vitro réalisés, afin de mieux surveiller les dosages de médicaments thérapeutiques (Therapeutic Drug Monitoring 'TDM'). En effet, le manque de standardisation des méthodes de tests de dosage était reconnu par les cliniciens comme un obstacle à la mise en œuvre et notamment à la généralisation du monitoring des biothérapies dans la pratique clinique de routine.



Depuis sa création, Theradiag est très engagé dans la standardisation du monitoring des biothérapies car elle permet au clinicien de mieux optimiser le dosage des traitements, pour un meilleur bénéfice du patient.



