Theradiag : Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 5 mai 2022

• Nouveaux mandats de M. Pierre MORGON en qualité d’administrateur et de Président du Conseil d'administration

• Nominations de MM. Larry ABENSUR, Thomas LAMY et Thierry PAPER en qualité de nouveaux administrateurs



Croissy-Beaubourg, le 6 mai 2022, 07h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic, annonce que l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire réunie ce jour a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint.



