Theradiag : compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire sur seconde convocation du 10 juin 2021

Croissy-Beaubourg, le 10 juin 2021, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce que l'assemblée générale extraordinaire réunie ce jour à huis-clos sur 2nde convocation a pu valablement délibérer. Le quorum a été atteint, avec 20,87% des droits de vote représentés.



Les actionnaires de la Société ont adopté les vingt et unième et vingt-deuxième résolution relevant de l'assemblée générale extraordinaire, le reste des résolutions ont été rejetées. L'ensemble de ces résolutions peuvent être consultées dans la présentation de l'assemblée générale du 10 juin 2021 disponible sur le site internet de Theradiag dans la rubrique Assemblées générales.



Compte tenu des contraintes liées au contexte de COVID-19, l'assemblée générale de Theradiag s'est tenue à huis-clos et a été retransmise en direct sur Internet. Une rediffusion sera disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique Assemblées générales. Le procès-verbal de l'assemblée sera également disponible dans les délais légaux dans la rubrique Assemblées générales.