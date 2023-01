THERADIAG : chiffre d’affaires annuel 2022 de 12,2 M€, en croissance de 9,7%

• Croissances solides de +10,1% sur le Théranostic et de +9,2% sur l’IVD

• Bonne performance de l’export (hors Etats-Unis) matérialisée par une progression de +23,3%

• Niveau de trésorerie au 31 décembre 2022 : 6,4 M€



Croissy-Beaubourg, le 16 janvier 2023, 07h30 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel et son niveau de trésorerie au 31 décembre 2022.



