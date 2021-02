THERADIAG annonce un chiffre d'affaires annuel 2020 de 10,4 M€, en croissance de 8,0 %

o Excellente performance des ventes sur le Théranostic avec une croissance de 15,5%

o Forte expansion de l'activité aux Etats-Unis matérialisée par une progression de 34,0%

o Solide performance des ventes en France soutenue par l'activité IVD

o Niveau de trésorerie au 31 décembre 2020 : 3,5 M€



Theradiag organise une vidéoconférence ce jour, à 14h00 (CET).

Pour y participer, veuillez-vous inscrire sur le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XkM0dAyPThikuXBd1LypXQ



Croissy-Beaubourg, le 1er février 2021, 07h30 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel et son niveau de trésorerie au 31 décembre 2020, données en cours d'audit.



