THERADIAG annonce un chiffre d'affaires annuel 2019 de 9,6 M€, en croissance de 8,3 %

Croissy-Beaubourg, le 30 janvier 2020, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel consolidé et son niveau de trésorerie au 31 décembre 2019, données en cours d'audit.



o Chiffre d'affaires 2019 en croissance de 10,5 % sur le Théranostic et de 6 % sur l'IVD

o Excellente performance du Théranostic en France en particulier, avec une croissance de 19 %

o Croissance globale des ventes de kits LISA TRACKER® en routine de 11 %

o Niveau de trésorerie au 31 décembre 2019 : 2,9 M€



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag a commenté « Theradiag et toutes les équipes ont accompli de bonnes avancées sur cette année 2019 : nouveaux produits, nouveaux partenaires, nouveaux marchés. Nous avons suivi notre plan de route avec l'objectif de développer la croissance sur nos marchés prioritaires stratégiques, sans compromettre les investissements nécessaires au futur de Theradiag. La priorité a été donnée à la restructuration du mix de nos activités et à la mise en place de jalons pour l'internationalisation, sur des segments de marché à plus fort potentiel de rentabilité. Nous gardons le cap pour améliorer progressivement nos indicateurs financiers de performance. "



