Theradiag annonce ses résultats annuels 2021

• Croissance des ventes de 6,8%, portée par la solide performance du Théranostic à + 13%

• Résultat net 2021 de - 767 K€, impacté par des charges non récurrentes de 496 K€

• Résultat net S2 2021 hors charges non récurrentes proche de l’équilibre s’établissant à - 33 K€ et démontrant l’amélioration continue des opérations

• Situation de trésorerie solide à 7,1 M€



Theradiag organise une vidéoconférence ce jour, à 18h00 (CET).



Pour y participer, veuillez-vous inscrire sur le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M39RZ67nSxCHLhie7hlJHg