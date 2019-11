THERADIAG annonce le marquage CE de son nouvel automate i-Track10 pour le monitoring des biothérapies

Croissy-Beaubourg, le 18 novembre 2019, 08h00 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd'hui avoir réalisé le marquage CE de son automate i-Track10 pour le monitoring des biothérapies.L'accord que Theradiag avait signé en avril dernier avec IDS, fabricant spécialisé dans les kits de tests diagnostiques et d'instruments pour le marché clinique permettait entre autres d'avoir accès à l'automate de dernière génération baptisé i-Track10.Fabriquée par IDS pour Theradiag, cet automate de dernière génération est le premier à pouvoir recevoir la gamme de produits de monitoring des biothérapies de façon entièrement automatisée et en chargement continu, permettant du tube à tube (random access) et connectable aux chaînes analytiques robotisées des plateaux techniques.Theradiag annonce donc aujourd'hui que le dossier de marquage CE de cet automate i-Track10 est désormais complet et que sa mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).Pour recevoir toute l'information financière de Theradiag en temps réel, faites-en la demande par mail à theradiag@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.