Croissy-Beaubourg, le 11 janvier 2021, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd'hui avoir réalisé le marquage CE de quatre kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker® destinés au monitoring des biothérapies.



En 2020, Theradiag avait annoncé le lancement de la commercialisation de ses quatre premiers kits de tests i-Tracker® (i-Tracker® Infliximab, i-Tracker® Anti-Infliximab, i-Tracker® Adalimumab et i-Tracker® Anti-Adalimumab) adaptés à l'i-Track10® et à IDS-iSYS.



En 2021, Theradiag poursuit ses investissements de R&D et ses efforts d'innovation et propose désormais, en plus de ses premiers tests, quatre coffrets complémentaires de tests i-Tracker® : i-Tracker® Vedolizumab, i-Tracker® Anti-Vedolizumab, i-Tracker® Ustekinumab et i-Tracker® Anti-Ustekinumab, tous adaptés à l'i-Track10®, son automate de dernière génération permettant un chargement continu (random access), ainsi qu'à l'analyseur automatisé IDS-iSYS, un analyseur fabriqué par la société IDS.



