THERADIAG annonce le lancement de quatre nouveaux kits i-Tracker® et la validation d’un nouveau paramètre aux Etats-Unis

Croissy-Beaubourg, le 2 décembre 2021, 17h45 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd’hui le lancement de quatre kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker® et la validation d’un nouveau paramètre aux Etats-Unis, tous destinés au monitoring des biothérapies.



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : « Nous sommes très fiers d’annoncer ces deux nouvelles structurantes qui matérialisent la stratégie que nous avons adoptée depuis désormais plusieurs semestres : l’extension de notre R&D et le renforcement de l’internationalisation de notre offre. Cette stratégie commerciale permet à la fois de contribuer au développement de la surveillance thérapeutique individualisée d’encore plus de biothérapies et à destination d’encore plus de patients dans le monde. »



