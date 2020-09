Theradiag annonce le lancement d'une nouvelle gamme automatisée de tests destinés au monitoring des biothérapies sur l'IDS-iSYS

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu



Croissy-Beaubourg, le 16 septembre 2020, 08h00 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible au PEA-PME en France), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, a le plaisir d'annoncer le lancement de quatre nouveaux tests destinés à être utilisés sur l'analyseur automatisé IDS-iSYS. Ces tests ont été développés par Theradiag pour répondre au marché du monitoring des biothérapies, en forte croissance.