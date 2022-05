THERADIAG annonce le lancement d’ez-Track1, un automate Point-of-Care Testing réalisant des diagnostics sur les lieux de soin

Croissy-Beaubourg, le 31 mai 2022, 17h45 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le lancement d’ez-Track1, un automate dit Point-of-Care Testing (POCT) permettant de réaliser des diagnostics au plus près des patients.



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : « Six mois après la réalisation de notre augmentation de capital, nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’un de nos projets majeurs de notre plan stratégique : le développement d’une solution technologique permettant de rapprocher les tests des patients. Ez-Track1 vient élargir notre portefeuille de solutions au service des patients et accélère notre différenciation sur le marché du suivi des biothérapies. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de Theradiag pour le lancement de cette nouvelle solution technologique. »



