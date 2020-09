Theradiag annonce la création d'un nouvel établissement à Tours

Croissy-Beaubourg, le 24 septembre 2020, 8h00 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce la création d'un nouvel établissement à Tours.



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente : « Theradiag est tournée vers l'avenir sur plusieurs axes stratégiques. Afin de progresser et nous développer encore plus dans notre activité de monitoring des biothérapies, nous sommes heureux d'annoncer cette création d'un établissement en région tourangelle. L'environnement académique est particulièrement favorable avec des équipes engagées et des professeurs de renom spécialisés dans le domaine des biomédicaments. Ce nouveau site sera structurant pour nous et créera un environnement de travail favorisant encore davantage la collaboration et l'innovation, permettant entre autres le design et la fabrication d'anticorps monoclonaux. »