Theradiag annonce l'adoption de l'ensemble des résolutions à titre ordinaire lors de son assemblée générale du 06 mai 2021

L'assemblée générale extraordinaire se réunira le 10 juin 2021 sur 2nde convocation



Les actionnaires de la Société n'ayant pas exprimé leur vote jusqu'à présent sont ainsi invités à voter exclusivement à distance, avant l'assemblée générale sur 2nde convocation :

o voter par internet via la plateforme VOTACCESS. Cette plateforme sera ouverte pour la seconde convocation à compter du 17 mai 2021 et ce jusqu'au 9 juin 2021 à 15h00.

o voter par procuration ou par correspondance, selon les modalités indiquées dans l'avis de seconde convocation. Ces votes seront pris en compte jusqu'au 07 juin 2021 inclus.

Le vote des actionnaires ayant voté à distance à la première assemblée générale reste valable et comptabilisé pour l'assemblée générale sur seconde convocation.



Les actionnaires auront la possibilité de suivre l'Assemblée Générale sur seconde convocation le 10 juin à 14h00 par visioconférence via le lien suivant : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fIC-I7GzTSeRb4BeSupaMQ (auquel il convient de s'inscrire préalablement à la date de l'Assemblée). La visioconférence sera rediffusée en différé sur le site Internet de la Société dans la rubrique Assemblées générales.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu