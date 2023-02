THERADIAG : ANNONCE DES RESULTATS DEFINITIFS DE L’OPA DE BIOSYNEX SUR LES ACTIONS THERADIAG

Croissy-Beaubourg, le 1er février 2023, 18h00 CET – L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié, le 1er février 2023, un avis de résultat définitif de l’Offre Publique d’Acquisition réouverte (« l’Offre Réouverte ») initiée par BIOSYNEX sur les actions de la société THERADIAG (Code ISIN FR0004197747).

Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 223 348 actions THERADIAG ont été apportées à l’Offre Réouverte centralisée par Euronext qui s’est déroulée du 18 janvier 2023 au 31 janvier 2023 inclus.



En parallèle, BIOSYNEX a acquis sur le marché, 126 186 actions THERADIAG entre le 18 janvier 2023 et le 31 janvier 2023 inclus.

Ainsi, au résultat de l’Offre Réouverte, sur la base d’un capital composé de 13 118 227 actions représentant au plus 13 174 282 droits de vote, BIOSYNEX détiendra à la date de règlement-livraison devant intervenir le 7 février 2023, 9 382 354 actions représentant autant de droits de vote, soit 71,52% du capital et au moins 71,22% des droits de vote.



