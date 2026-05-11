Theraclion lève près de 6 MEUR par émission d'ABSA
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 08:58
À l'issue de la période de souscription, qui s'est déroulée du 24 avril au 6 mai, l'opération a fait l'objet d'une demande globale de 12 820 701 ABSA, soit un montant total demandé de 6,15 MEUR, représentant 102,69% du montant de l'offre initiale.
Par ailleurs, Theraclion a émis, dans le cadre de l'augmentation de capital, 12 484 467 BSA permettant, en cas d'exercice de la totalité des BSA, une augmentation de capital complémentaire de 2 MEUR entre le 13 mai 2026 et le 12 mai 2028.
Le produit de cette opération étend l'horizon de trésorerie de la société de technologies médicales jusqu'à juin 2027, permet de renforcer sa structure financière et de sécuriser son financement.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché d'Euronext Growth Paris sont prévus le 13 mai. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront directement assimilées aux actions existantes.
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