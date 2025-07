Theraclion: en retard sur les objectifs annuels, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 11:55









(Zonebourse.com) - Theraclion, un spécialiste du traitement des varices, a fait état vendredi soir d'un chiffre d'affaires de premier semestre en hausse de 89%, mais le titre décrochait de plus de 15% ce lundi à la Bourse de Paris alors que les analystes jugent que l'entreprise affiche un léger retard par rapport à ses perspectives annuelles.



La société, à l'origine d'une plateforme robotique permettant une thérapie non invasive par ultrasons, a généré un chiffre d'affaires de 835.000 euros sur les six premiers mois de l'année, contre 442.000 euros sur la même période de 2024 avant l'ajustement exceptionnel de 680.000 euros passé pour l'annulation des ventes de systèmes Echopulse.



Si Theraclion évoque une montée en puissance de son produit Sonovein en début d'année et une intensification de ses efforts commerciaux, les équipes d'AllInvest Securities soulignent que ces chiffres sont en léger retard par rapport à l'objectif d'un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros pour cette année et de cinq millions en 2026.



Du point de vue du bureau d'études, une accélération de la croissance va forcément être nécessaire au second semestre.



La société prévoit de soumettre sa demande d'autorisation de mise sur le marché sur le Sonovein auprès de la FDA américaine est prévue à l'automne 2025, avec une approbation potentielle au deuxième trimestre 2026.







Valeurs associées THERACLION 0,6680 EUR Euronext Paris -16,08%