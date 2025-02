Theraclion émet un emprunt obligataire de 6 millions d'euros

(AOF) - Theraclion (-2,33% à 0,18 euro) décline après l’annonce de l’émission réservée d’un emprunt obligataire d’un montant maximum de 6 millions d’euros. La medtech développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive précise que ce financement s’opère via l’émission de bons d’émission d’obligations convertibles en actions (ou "Beoca") donnant droit à la souscription d’obligations convertibles en actions (ou "Oca") de Theraclion réservée aux investisseurs Furui et Unigestion.

Cette émission réservée de bons d'émission d'obligations convertibles en actions se fait sur la base d'un prix fixe par action de 0,20 euro (sans décote) pour un montant maximum de 6 millions d'euros au profit de Furui et Unigestion, actionnaires historiques de Theraclion, avec engagement ferme de souscription des obligations convertibles en actions à hauteur de 3 millions d'euros.

Theraclion s'engage à permettre à tout investisseur qui en fera la demande de souscrire des obligations convertibles en actions supplémentaires ayant les mêmes caractéristiques.

