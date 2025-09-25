Theraclion a obtenu la certification MDR pour Sonovein

(AOF) - Theraclion a obtenu la certification MDR (Medical Device Regulation) pour Sonovein. Le MDR est le cadre réglementaire de l’Union européenne pour les dispositifs médicaux. Il est considéré comme l’un des plus stricts du monde. L’évaluation a donc confirmé que le dispositif de la société française, destiné au traitement non invasif des varices par ultrasons focalisés de haute intensité, ainsi que le système de gestion de la qualité de Theraclion, étaient pleinement conformes aux exigences du MDR.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer