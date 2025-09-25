 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Theraclion a obtenu la certification MDR pour Sonovein
information fournie par AOF 25/09/2025 à 11:13

(AOF) - Theraclion a obtenu la certification MDR (Medical Device Regulation) pour Sonovein. Le MDR est le cadre réglementaire de l’Union européenne pour les dispositifs médicaux. Il est considéré comme l’un des plus stricts du monde. L’évaluation a donc confirmé que le dispositif de la société française, destiné au traitement non invasif des varices par ultrasons focalisés de haute intensité, ainsi que le système de gestion de la qualité de Theraclion, étaient pleinement conformes aux exigences du MDR.

Valeurs associées

THERACLION
0,8500 EUR Euronext Paris +2,41%
