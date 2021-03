Thématiques d'investissement : comment se positionner sur les secteurs les plus dynamiques ?

(Crédits photo : Unsplash - Mimi Thian )

En Bourse, les secteurs d'activités et thématiques d'investissement ont une importance cruciale dans le stock-picking. Avec la pandémie que nous connaissons actuellement, les thématiques d'investissement sont davantage encore à prendre en compte, certains secteurs se retrouvant totalement à l'arrêt quand d'autres au contraire font preuve d'une grande résilience, voire même affichent une croissance notable qui a de quoi séduire tous les investisseurs.

Découvrez dans cet article les caractéristiques et atouts des fonds thématiques ainsi que les thèmes les plus porteurs de 2021 pour vous aussi profiter de l'attractivité de ces placements.

Les fonds thématiques pour investir facilement sur les tendances de fonds

Un fonds thématique est un fonds dont le thème d'investissement est devenu à lui seul un moteur de la performance car il repose sur une tendance structurelle de long terme. Il peut s'agir d'un bouleversement démographique (comme le vieillissement de la population), d'une rupture technologique (les effets de la numérisation et de la digitalisation de nos économies), d'un changement sociétal ou économique (volonté de mieux consommer par exemple, plus local, plus respectueux de l'environnement). Une fois la thématique défini, le gérant du fonds sélectionne les valeurs les plus performantes de cet écosystème afin de profiter de la performance long terme de ce thème. Il n'y a dans un fonds thématique aucune contrainte géographique, sectorielle, ou liée à la taille de capitalisation ou au type de gestion. Un fonds thématique sera le plus souvent composé de sociétés réparties sur tout le globe, de petites capitalisations comme de midcaps ou big caps, issues parfois de secteurs d'activité différents, de valeurs cycliques comme de valeurs défensives. En fait, les critères de sélection traditionnelles des fonds ne sont tout simplement pas appliqués et n'entrent d'ailleurs à aucun moment en compte dans le processus de sélection des valeurs. Le maître-mot, c'est la définition d'un thème porteur qui répond à un enjeu de société. Ensuite, la société de gestion choisit les sociétés les plus performantes de cet écosystème.

Les fonds thématiques, en identifiant de grandes tendances structurelles, permettent aux investisseurs particuliers de se positionner facilement sur des thèmes porteurs. Il suffit pour cela d'acheter des parts du fonds que l'on pourra détenir sur une assurance-vie ou un compte-titres, et parfois depuis un PEA.

La performance et le sens comme motivation première pour ce type d'investissement

L'investissement dans des fonds thématiques permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'une relative diversification de leur portefeuille. En effet, un fonds thématique permet de bénéficier d'une diversification numéraire, géographique, sectorielle, par taille de capitalisation, etc. Mais aussi et surtout, investir dans un fonds thématique c'est pouvoir mettre ses sous au profit de ses convictions et ses valeurs, tout en profitant de rendements attractifs. Non seulement un fonds thématique permet de bien cerner ce sur quoi on investit (un thème c'est transparent et facile à comprendre), mais c'est aussi l'occasion de donner du sens à son épargne (lutter contre le dérèglement climatique, favoriser l'accès à une eau potable de qualité, financer la recherche qui permettra de découvrir les molécules pour soigner des maladies aujourd'hui incurables, etc.), tout en profitant de rendements alléchants. En effet, les fonds thématiques ont tendance à dépasser (et de beaucoup) la performance de leur indice de référence sur une durée d'investissement de quelques années. Les fonds thématiques sont donc la preuve qu'il est possible de concilier dimension sociétale et performance financière.

Les thèmes porteurs de 2021

Vous êtes convaincus par l'investissement thématique et souhaitez investir dans des fonds sans trop savoir quelle est l'offre en la matière et quels sont les thèmes les plus porteurs du moment ? D'abord, sachez que les fonds thématiques ont la cote et que désormais, presque toutes les sociétés de gestion ont des fonds thématiques à leur catalogue. Le pionnier en la matière est Pictet, mais de très nombreux autres groupes proposent aujourd'hui ce type de fonds aux particuliers français comme Schroders, CPR AM, Aviva Investors, La Financière de l'Echiquier, Vega IM, Credit Suisse, JP Morgan AM, Allianz Global Investors, et de nombreux autres.

En 2021, parmi les thèmes qui nous semblent le plus porteurs, on pourra citer :

l'environnement avec des fonds axés sur la lutte contre le dérèglement climatique, le développement durable, la transition énergétique, etc. ;

la Tech et les ruptures technologiques avec des fonds axés sur la robotique, l'intelligence artificielle, la gestion de la Big Data, etc. ;

le vieillissement de la population avec des fonds axés sur la Silver Economy ;

les nouveaux modes de consommation des jeunes générations avec des fonds axés sur les valeurs des Millenials et la consommation durable ;

l'humain avec des fonds axés sur le sport, le bien-être, l'épanouissement personnel, la réduction des inégalités, etc.

Il vous appartient donc de choisir selon vos objectifs d'investissement et en cohérence avec votre portefeuille financier les fonds les plus adaptés, en prenant aussi bien sûr en compte votre sensibilité et vos convictions.