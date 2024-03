Thematics AM espère dépasser les 10 milliards d’euros dans cinq ans

Cinq ans après sa création, Thematics Asset Management affiche 3,3 milliards d’euros d’encours sous gestion. La société spécialisée dans la gestion thématique, fondée par des anciens de Pictet avec le soutien de Natixis Investment Managers, n’a donc pas atteint l’objectif de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion annoncé lors de la conférence de lancement en avril 2019 . Mais cela ne l’empêche pas de rester optimiste et ambitieuse. « Nous espérons, avec humilité, dépasser les 10 milliards d’euros pour les dix ans », a lancé Mohammed Amor, l’un des six cofondateurs de la boutique, également président, lors d’une réunion avec la presse le 27 février.

Fondée fin 2018, Thematics AM a connu un démarrage dynamique et gérait 3 milliards d’euros fin 2020. Par la suite, la société a pâti de deux années - 2022 et 2023 - un peu plus difficiles pour les actions. Mais elle est restée en collecte positive sur ces deux années (autour de 100 millions d’euros).

« Nous sommes satisfaits du résultat, de la performance, de l’équipe », affirme Mohammed Amor, qui n’hésite pas à parler de « petite famille ». De fait, Thematics AM regroupe désormais 22 collaborateurs, dont dix gérants de portefeuilles et deux spécialistes ESG, et propose huit stratégies d’investissement. Cette gamme recouvre cinq stratégies thématiques uniques (eau, sécurité, bien-être, IA et robotique, économie de l’abonnement) et trois stratégies multi thématiques. Trois d’entre elles sont article 9 et les autres sont article 8.

Pour le moment, il n’est pas prévu d’étoffer cette offre. En effet, si les thématiques se multiplient, peu d’entre elles sont susceptibles de devenir de véritables stratégies d’investissement aux yeux de Thematics AM. « Nous voulons identifier des stratégies qui capitalisent sur des tendances lourdes. Cela prend du temps – en général 18 mois », explique Karen Kharmandarian, associé et gérant de portefeuille senior. De plus, les thématiques doivent cocher quatre cases : être long terme, avoir un impact sur la performance boursière des entreprises qui y sont exposées, disposer d’une bonne diversification géographique et sectorielle, et être durables.

Développement en Italie

La diversification est un critère important, souligne Karen Kharmandarian, qui veille d’ailleurs à limiter la capacité des fonds afin de ne pas se retrouver avec un univers trop restreint. Les fonds sont donc limités à 3,5 ou 4 milliards d’euros d’actifs, ce qui permet d’avoir une exposition de 30?% aux petites capitalisations. Il reste donc de la marge à la société de gestion, dont le plus gros fonds est AI & Robotics, avec 893 millions de dollars d’actifs au 15 février.

Thematics AM réfléchit néanmoins à la création d’une stratégie dans le coté qui s’intéresserait aux entreprises qui viennent de s’introduire en Bourse.

Pour atteindre les 10 milliards d’euros d’encours, Thematics AM compte poursuivre la diversification de sa clientèle. Plutôt marquée « distribution française », la boutique compte désormais se développer plus largement à l’international, et notamment en Asie, et auprès des investisseurs institutionnels.

Aujourd’hui, l’Europe représente 65?% des encours (avec 30-40?% pour la France) et le reste du monde 35?%. Pour le développement international, Thematics AM continue à s’appuyer sur son partenaire et actionnaire NIM (à 50,1?%), mais la société songe à s’adjoindre une personne qui lui serait dédiée pour couvrir l’Italie.

Les institutionnels sont à 7?% des encours totaux, et pourraient atteindre les 10?%, à la faveur de nouveaux mandats. La société a notamment remporté 500 millions d’euros d’actifs qui n’ont pas encore été déployés.

Les dirigeants de Thematics AM espèrent aussi profiter d’un contexte toujours porteur pour la gestion thématique. « Nous avons vu la gestion thématique passer d’une gestion satellite à une gestion plus cœur de portefeuille », souligne Mohammed Amor. Julien Dauchez, responsable des consultants au sein du Portfolio Research and Consulting Group de Natixis Investment Managers, à Londres, observe quant à lui une démocratisation de la gestion thématique. Autrefois l’apanage des banques privées suisses, la gestion thématique séduirait désormais toute l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Asie, mais aussi les institutionnels. « Les investisseurs réalisent que la gestion thématique permet de se positionner sur l’avenir?! », assure-t-il.

