Thematics AM collecte plus d' 1 Md€ en 2020

(NEWSManagers.com) - Thematics Asset Management a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d' euros en 2020, a annoncé Mohammed Amor, son directeur général, au cours du Natixis Virtuel Investment Forum. Sur ce total, les conseillers en gestion de patrimoine ont apporté 300 millions d' euros.

Ainsi, moins de deux ans après sa création, la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à la gestion thématique gère 3 milliards d' euros (fin 2020). Outre la collecte, Thematics AM a profité d' un apport d' un peu plus d' un milliard d' euros d' Ostrum Asset Management. Elle a en effet repris les fonds AAA et Global Alpha Consumer de sa société sœur.

La taille des équipes a aussi grandi en 2020, pour passer de 7 collaborateurs à 17. C' est notamment la conséquence de l' arrivée de quatre professionnels d' Ostrum AM. Des recrutements ont également été opérés. Sur ces 17 personnes, 12 sont dédiées à l' investissement, souligne Mohammed Amor. En ce début d' année, l' équipe s' est encore étoffée avec l' arrivée de Maila Beniera, une ancienne de Vigeo Eiris, comme spécialiste de l' ESG. Et deux gérants sont en court de recrutement pour le lancement prochain d' une nouvelle stratégie d' ici la fin du premier semestre 2021. Jusqu' ici, la société couvre les thèmes de la sécurité, de l' eau, de l' IA (intelligence artificielle) & de la robotique, de l' économie de l' abonnement et de la consommation.

" 2020 a été une année de consolidation, après l' année 2019 qui a été celle des fondations " , a résumé Mohammed Amor.

2021 pourrait être l' année de l' accélération. La crise sanitaire a en effet renforcé l' intérêt pour la gestion thématique. " Désormais, cette gestion est devenue cœur de portefeuille pour la partie actions, alors que jusqu' à présent, elle était plus un outil de diversification " , observe Mohammed Amor.

Par ailleurs, au cours de cette matinée dédiée aux expertises de Natixis IM, Mirova a annoncé avoir collecté 5 milliards d' euros sur 2020 et gérer désormais 20 milliards d' euros. A fin septembre, la société gérait 16 milliards d' euros.