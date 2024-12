The Zephirin Group publie une mise à jour complète sur les perspectives d'investissement d'ALRPD

Londres, Royaume-Uni – 13 decembre 2024: Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): Une entreprise HealthTech innovante, dédiée à l'amélioration de la santé mondiale grâce à des solutions de nutrition personnalisées fondées sur des données probantes, utilisant des technologies avancées, l'intelligence artificielle et la recherche scientifique, annonce que l'analyste The Zephirin Group a publié sa dernière mise à jour de couverture et sa notation d'investissement sur ALRPD. Le rapport détaille la thèse d'investissement, la notation d'investissement et l'objectif de cours.