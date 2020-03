The Store : la nouvelle boutique Dassault Aviation

Saint-Cloud, le 3 mars 2020 - Dassault Aviation ouvre ce jour sa nouvelle boutique en ligne : « The Store ».

Son adresse : www.thestore-dassault-aviation.com

Cette boutique modernisée, au design innovant, permet aux passionnés d'aéronautique d'acheter en quelques clics les objets phares qui reflètent l'image et les valeurs de la marque Dassault Aviation. Vous y trouverez tout un choix de produits dédiés et exclusifs : les fameux « remove », des patchs, des articles vestimentaires, des maquettes d'avions...

Entièrement nouvelle, cette gamme d'objets a été conçue et fabriquée spécialement à partir des spécifications de Dassault Aviation.

Bienvenue dans l'univers des Mirage, du Rafale et des Falcon !

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2019, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 7,3 milliards d'euros. Le Groupe compte 12 750 collaborateurs.

dassault-aviation.com

