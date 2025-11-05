 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

The Information rapporte que Crusoe, le « Neocloud », est sur le point de céder des actions à ses employés, valorisant l'entreprise à 13 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'infrastructure d'intelligence artificielle Crusoe, qui développe un grand centre de données au Texas pour Oracle ORCL.N et OpenAI, est en train d'organiser une vente d'actions des employés qui valorise l'entreprise à environ 13 milliards de dollars, a rapporté The Information mercredi.

L'opération implique la vente d'environ 120 millions de dollars d'actions des employés et les valoriserait avec une prime de 30 % par rapport à un tour de financement par actions que Crusoe a annoncé il y a quelques semaines, selon le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire.

Crusoe n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, Crusoe a déclaré qu'elle levait 1,38 milliard de dollars pour une valorisation d'environ 10 milliards de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série E anticipé.

Ce tour de table était codirigé par Valor Equity Partners et Mubadala Capital, etcomptait parmi ses principaux investisseurs Nvidia NVDA.O , Fidelity Management et Founders Fund.

La société basée à Denver, qui a participé à la construction du premier centre big data d'OpenAI aux États-Unis, a levé environ 3,9 milliards de dollars depuis sa création en 2018.

La première phase de son campus de centres de données de 1,2 gigawatt à Abilene, au Texas, a été mise en service un an seulement après le début de la construction, avait-elle annoncé en septembre.

Valeurs associées

NVIDIA
195,2100 USD NASDAQ -1,75%
ORACLE
251,005 USD NYSE +1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank