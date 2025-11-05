The Information rapporte que Crusoe, le « Neocloud », est sur le point de céder des actions à ses employés, valorisant l'entreprise à 13 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'infrastructure d'intelligence artificielle Crusoe, qui développe un grand centre de données au Texas pour Oracle ORCL.N et OpenAI, est en train d'organiser une vente d'actions des employés qui valorise l'entreprise à environ 13 milliards de dollars, a rapporté The Information mercredi.

L'opération implique la vente d'environ 120 millions de dollars d'actions des employés et les valoriserait avec une prime de 30 % par rapport à un tour de financement par actions que Crusoe a annoncé il y a quelques semaines, selon le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire.

Crusoe n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, Crusoe a déclaré qu'elle levait 1,38 milliard de dollars pour une valorisation d'environ 10 milliards de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série E anticipé.

Ce tour de table était codirigé par Valor Equity Partners et Mubadala Capital, etcomptait parmi ses principaux investisseurs Nvidia NVDA.O , Fidelity Management et Founders Fund.

La société basée à Denver, qui a participé à la construction du premier centre big data d'OpenAI aux États-Unis, a levé environ 3,9 milliards de dollars depuis sa création en 2018.

La première phase de son campus de centres de données de 1,2 gigawatt à Abilene, au Texas, a été mise en service un an seulement après le début de la construction, avait-elle annoncé en septembre.